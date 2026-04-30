◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神の高橋遥人投手（30）が完封で今季3勝目を挙げた。4月までに3完封は球団の先発左腕では史上初。プロ入り後、5度の手術を経験するなど度重なる故障に苦しんできた左腕だが、今季の開幕からの快投連発をある意味“予言”していたのが高橋本人だった。（取材・遠藤礼）昨年11月のシーズン終了後、高橋とじっくり話をする機会があった。その年は24年11月に受けた左