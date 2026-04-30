◆ファーム・リーグ楽天―巨人（３０日・森林どり泉）巨人はファームリーグ・楽天戦のスタメンを発表した。先発は山田龍聖投手。３日の２軍・ソフトバンク戦（ジャイアンツタウンスタジアム）から、３戦計２０イニング連続無失点中と絶好調。前回登板となった２３日の西武戦（同）では雨中の登板で、１３８球完封勝利を挙げた。この日は山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・左翼丸２