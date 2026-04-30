お笑い芸人の「お見送り芸人しんいち」さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。紫色の衣装に身を包んだ、女装アイドル姿を公開しました。【写真】お見送り芸人しんいち、かわいすぎる女装アイドル姿「歌唱力もバッチリ」しんいちさんは「紫担当しんいちです！ アイドルとして頑張っていきます 別に推してくれなくてもいいし」とつづり、1枚の写真を公開。大きなリボンが印象的な紫色の衣装に身を包み、ポーズを決めた姿です。