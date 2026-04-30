ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の女優・柏木由紀子（７８）が、東京・迎賓館で行われたパーティーに出席した様子を公開した。柏木は２９日、自身のインスタグラムを更新。「ラルフローレン日本上陸５０周年を記念した迎賓館でのガラパーティー。華やかなジャケットはもちろんラルフローレンのもの」と記し、ラルフ・ローレンのジャケットに白のパンツを合わせたコーデで迎賓館を訪れたショットをアッ