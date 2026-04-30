きのう朝、東京・福生市の路上で、男が金槌のようなもので男子高校生2人を殴るなどしてあわせて5人にけがをさせ、逃走した事件で、警視庁は男を指名手配しました。現場周辺から中継です。警視庁はきょう、殺人未遂の疑いで職業不詳の高林輝行容疑者（44）を指名手配しました。警視庁が公開した動画では、逃走中の高林容疑者が歩く様子が確認できます。高林容疑者はきのう午前7時すぎ、福生市加美平で、騒音をめぐるトラブルから男