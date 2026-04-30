きのう朝、東京・福生市の路上で、男が金槌のようなもので男子高校生2人を殴るなどしてあわせて5人にけがをさせ、逃走した事件で、警視庁は男を指名手配しました。現場周辺から中継です。

警視庁はきょう、殺人未遂の疑いで職業不詳の高林輝行容疑者（44）を指名手配しました。警視庁が公開した動画では、逃走中の高林容疑者が歩く様子が確認できます。

高林容疑者はきのう午前7時すぎ、福生市加美平で、騒音をめぐるトラブルから男子高校生（17）に対し、殺意をもって金槌のようなもので顔面を複数回、殴打した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、高林容疑者は男子高校生2人を殴ったあと、自宅に逃げ込み、駆けつけた警察官にサバイバルナイフを突きつけたうえで、農薬とみられるものを噴射するなどしていました。

高林容疑者はこの際の混乱に乗じて、午前8時ごろには裏口から逃走したとみられています。

そして、きょう午前、高林容疑者の母親が取材に応じました。

高林容疑者の母親

「（息子に襲うのを）やめてやめてと言った。名乗り出てきたらいい」

また、高林容疑者をめぐっては、およそ3年半前にも家の前での騒音に腹を立て、10代の少年を斧で殴るなどして殺害しようとしたとして逮捕されていたことが、その後の捜査関係者への取材で分かりました。

高林容疑者は丸刈りで身長173センチくらい、警視庁が行方を追っています。