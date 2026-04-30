柳家三三さん高校卒業と同時に柳家小三治に入門し、今年で芸歴３３年。持ちネタを磨き、新ネタに挑み、新作にも意欲をみせる人気落語家が、１２カ月にわたって雑誌に連載したエッセーをまとめた。軽やかな語り口そのままにぐいぐい人を引き込む文章は、会場を掛け持ちする多忙な中でつづった労作。「広告の裏に下書きして、原稿用紙に下書きして、さらに原稿用紙に清書して。『ですます調』で字数を稼いで……」落語が好きな