「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が現役最終戦で“ムエタイの伝説”ロッタンとフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で５回ＴＫＯ勝ちし、最高の形で現役生活に終止符を打った。昨年３月の対戦では１回８０秒ＫＯ勝ちしていたロッタンは４度ダウンを奪われる完敗の内容に呆然。武尊をたたえた後は涙が止まらず、リングを出た後は、ショックのあまり階段で座り