「凡人修仙伝」 中国版"源氏物語"とされる古典小説「紅楼夢」のドラマ化「紅楼夢〜愛の宴〜」(2010年)での鮮烈なデビューから十数年――今や中国の"顔面国宝"としてトップの座に君臨するヤン・ヤン(楊洋)。「シンデレラはオンライン中！」(2016年)や「プラチナの恋人たち」(2021年)といった甘い現代ラブロマンスもさることながら、最強ビジュを堪能できる古装劇との相性も抜群。中でも、舞踊で鍛え上げた体と高い身体能力を見