中日は、球団に関わる多種多様な「個」の核心に迫る新たな映像プロジェクト『IDENTITY of Dragons』を、球団公式YouTubeにて始動した。4月27日に公開した第1弾は、今シーズン投手キャプテンに就任した郄橋宏斗投手に密着。初めて足を踏み入れたライトスタンドで明かした決意、今季初勝利までの試行錯誤の日々を追った。新しい動画コンテンツでファンに楽しんでもらいたいという思いで、今回の『IDENTITY of Dragons』