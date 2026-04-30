熱戦続くプロ野球。試合前の始球式＆ファーストピッチセレモニーにスターたちが連日登板している。 【写真】57歳の豪快フォームはネットでも反響「年取らない代表よな」 群馬県の上毛新聞敷島球場で行われた巨人戦では、群馬出身のタレント・井森美幸が登場。球場だけでなく、「57歳って驚き!」「年取らない代表よな」などとネット界隈も沸かせた。 AKB48の川村結衣と花田藍衣は北海道のマウンド