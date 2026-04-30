熱戦続くプロ野球。試合前の始球式＆ファーストピッチセレモニーにスターたちが連日登板している。



【写真】57歳の豪快フォームはネットでも反響「年取らない代表よな」

群馬県の上毛新聞敷島球場で行われた巨人戦では、群馬出身のタレント・井森美幸が登場。球場だけでなく、「57歳って驚き!」「年取らない代表よな」などとネット界隈も沸かせた。



AKB48の川村結衣と花田藍衣は北海道のマウンドでキュートな姿を披露。「きつねダンス」にも参加して笑顔を振りまいた。4万人超が詰めかけた甲子園では、モデルのトラウデン直美がミニスカートの美脚まぶしい投球で虎党の大声援を浴びた。



映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」日本語版でマリオ役を務めた宮野真守はマウンドで“マリオポーズ”。キャラクター界からは、くまモンや「名探偵コナン」のコナン君、わるにゃんこ将軍も大役を担った。



ミュージシャン・龍玄とし、スキージャンプ・高梨沙羅、女子ゴルフ・都玲華、タレント・福谷美乃莉も各地で試合に華を添え、球場を沸かせた。



（よろず～ニュース編集部）