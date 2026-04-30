アメリカのトランプ大統領が出席した夕食会での発砲事件で、訴追された男による犯行直前の“自撮り写真”が公開されました。黒いドレスシャツに黒いズボン、そして赤いネクタイのようなものを身につけたコール・トーマス・アレン容疑者（31）。鏡に映る自身の姿に微笑みかけているようにも見えます。写真では複数の刃物を装着し、脇には拳銃を収めるホルスターが見えます。また、所持していた散弾銃や拳銃といった武器の写真も公開