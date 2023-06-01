【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEの佐々木舞香が、5月6日から放映開始となる日本マクドナルド「サムライマック」の新TVCMに出演することが明らかになった。販売当初よりアンバサダーを努めている堺雅人とともに、毎日を頑張る大人が1日のご褒美に「サムライマック」を求めるストーリーを描く。 ■「サムライマック」期間限定新商品の発売に合わせた新TVCMに 「サムライマック」は2021年4月