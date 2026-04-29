◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節水戸２―２（ＰＫ３―４）町田（２９日・Ｋｓスタ）水戸はＰＫ戦の末、ホームで町田に敗れた。＊＊＊＊水戸にニューヒーロー誕生の予感がした。ＭＦ安藤晃希は後半２４分から途中出場すると、キレキレのドリブルで左サイドで存在感を示し、ゴールへ迫っていった。すると１―２の後半４５分、マッチアップしたＤＦ望月ヘンリー海輝をドリブルで翻弄（ほんろう）し、エリ