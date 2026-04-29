◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル、稍重）今年から１着賞金が６０００万円に増額された、３歳ダートクラシック１冠目に砂のスター候補１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒル出走取り消し）が集結。西村淳也騎手騎乗で１番人気のロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は直線で粘ったが、最後に競り負け２着。ダート転向後、ポインセチアＳ、京浜盃と無