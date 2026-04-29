4月29日から大型連休という方もいらっしゃるのではないでしょうか。山形県山辺町の「県民の森」では、クマ対策を強化して今シーズンの営業がスタートしました。ことしの営業がスタートしたのは山辺町の「県民の森」です。森の中での昆虫探しや登山など季節ごとに様々なワークショップを体験することができます。一方で、こうした森の中で近年、課題となっているのがクマ対策です。こちらの施設はことし、