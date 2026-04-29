4月29日から大型連休という方もいらっしゃるのではないでしょうか。山形県山辺町の「県民の森」では、クマ対策を強化して今シーズンの営業がスタートしました。



ことしの営業がスタートしたのは山辺町の「県民の森」です。森の中での昆虫探しや登山など季節ごとに様々なワークショップを体験することができます。

一方で、こうした森の中で近年、課題となっているのがクマ対策です。





こちらの施設はことし、県内で相次ぐクマの目撃情報を受けて、施設内の巡回を強化するほか、山に入るようなイベントの際には、事前に爆竹を鳴らすなど徹底した対策をしていきます。県民の森 佐藤紀子館長「去年とことしはクマの出没はないが、森を案内する場合には、クマスプレーを常備して、安全に備えている。皆さまは安心して「県民の森」にお越しください」大型連休・初日の4月29日、県民の森ではオープニングイベントが開かれ、会場は多くの家族連れでにぎわいました。恐竜に扮した参加者たちが往復80メートルのタイムを競うレースが行われ、7歳から50歳までのおよそ35人が参加しました。参加者たちはあいにくの霧が立ちこめる中、恐竜姿で懸命に駆け抜けました。恐竜レース参加者「ちょっと緊張した。最後の方が3位かなと思ったけど、2位でゴールしてうれしかった。」「正直ティラノサウルスより 遅かったかもしれないけど、ちょっとは似てるかなと思った。」このほか、マツボックリやクルミの殻を使って好きなキャラクターやイラストを作る木工体験や、のこぎりを使った丸太切りが行われました。県民の森は今シーズン、11月末まで営業する予定です。