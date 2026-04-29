犬が『痛みを感じている』ときにする行動６選 犬が痛みを感じているとき、どのような行動を見せるかご存知ですか。愛犬からの「痛いよ」サインにいち早く気づいて、適切に対応しましょう。 1.身体を丸めてブルブル震えている 犬が背中を丸めるようにブルブル震えているときは、不安、痛み、寒さを感じているサインです。また、この不安もストレス要因だけでなく、体調不良に不安を感じていることがあります。 もし