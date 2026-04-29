犬が『痛みを感じている』ときにする行動６選

犬が痛みを感じているとき、どのような行動を見せるかご存知ですか。愛犬からの「痛いよ」サインにいち早く気づいて、適切に対応しましょう。

1.身体を丸めてブルブル震えている

犬が背中を丸めるようにブルブル震えているときは、不安、痛み、寒さを感じているサインです。また、この不安もストレス要因だけでなく、体調不良に不安を感じていることがあります。

もしも身体を丸めるように横になりながら震えている場合は、ひどく体調が悪い可能性が疑われます。なかなか治らない場合は、早めに動物病院で状態を診察してもらうべきでしょう。

2.いつもと違う姿勢をとる

いつも伏せの状態や横に寝転がって寝ている愛犬が、なぜかいつもとは違う違和感のある姿勢を見せ続けていることはありませんか。もしかすると、痛みを感じている部位を庇っているのかもしれません。

例えば、お腹が痛いときはお尻を後ろに突き出すようにして、前足～お腹を伸ばすような姿勢をとることがあります。このように「いつもと違う」と感じる姿勢を慢性的に見せている場合は、様子に注意してください。

3.寝たきりの状態や食欲低下

ぐったりと寝たきりの状態が長時間続いていたり、食欲が低下し、何も口にしない状態が続いていたりする場合、痛みを感じていたり体調不良の可能性が高いでしょう。

痛みを感じていると、歩き回ったり起き上がったりすることが辛く感じるので、同じ姿勢のままぐったり覇気のない様子を見せるのです。

4.ハァハァと息が荒くなる

激しい運動をしたり暑いわけでもないのに、なぜかハァハァと愛犬の呼吸が荒くなっていることはありませんか。このように原因がわからず呼吸が乱れている状態は、何か異常が生じているサインです。

足やお腹など、体のどこかに痛みを感じていると、その痛みを逃そうと呼吸が速くなることがあります。なかなか治らない場合は、早めに動物病院へ連れていきましょう。

5.立ち上がったり歩いたりするときに違和感がある

愛犬が立ち上がったり歩いたりしているとき、歩き方や姿勢に違和感を覚えたときも要注意です。立ち上がるときに躊躇する様子を見せたり、歩いているときに、片足を浮かせて歩くなどの違和感がある場合は、痛みを感じている可能性が高いでしょう。

6.触ろうとすると怒る、嫌がる

普段はスキンシップを喜んでくれる愛犬が、突然触ろうとすると怒ったり嫌がるような素振りを見せたりするときも、触ろうとした部分に痛みを感じている可能性があります。

触られると痛みが走ることを理解しているため、飼い主が相手でも「触らないで！」と怒るのです。無理に触ろうとせずに様子を見つつ、動物病院へ連れて行く際は、優しく刺激を与えないようにキャリーケースに入れてあげましょう。

今すぐ病院へ！危険な状態とは

もしも以下のような症状が現れている場合は、危険な状態である可能性が高いです。様子を見ず、速やかに動物病院へ連れて行ってください。

歩行時に異常な様子を見せる 呼吸の乱れが長時間続いている ぐったりした様子で反応が薄い 食欲がまったくない状態が1日以上続いている

こうしたサインにいち早く気づき、速やかに動物病院で診察や検査を受けることで、犬の病気をいち早く特定し、治療することができます。

早期発見・早期治療は、犬の健康を長く保つ上で重要です。「きっと大丈夫」と油断せず、不安なときは迷わず動物病院に相談してください。

まとめ

犬が痛みを感じているときは、今回ご紹介したサインを出していることが多く見られます。紹介したサインを見逃さず、危険な状態だと判断したときは、速やかに動物病院へ連れていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)