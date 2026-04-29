news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『まんじゅうや』は無効票と判断“くじ引き”市長選の行方は…」についてお伝えします。◇現職の市長は、不満をあらわにしました。神栖市長・木内敏之氏「『まんじゅうや』と『だんごさん』その2票がダメだったと。納得のいかない判断」結果が覆ったのは、去年11月に行われた茨城県の神栖市長選挙です。新人の木内敏之氏（65）と当時の市長・石田進氏（67）で争われ、得票数は