◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１３節柏１―３ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏）ＦＣ東京が３―１で快勝し、３連勝を飾った。この日敗れた首位・鹿島と勝ち点３差に迫った。前半４３分にＭＦ遠藤渓太が右足で技ありシュートを決めて先制すると、後半１５分にはＦＷ佐藤龍之介が左足でゴール。１点を返された後の終了間際には佐藤龍がＰＫを決めて突き放した。試合後、松橋力蔵監督は「本当に素晴らしいゲームをしてくれ