◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―４ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）中日・尾田剛樹外野手が９回の痛恨の走塁を猛反省した。２点を追う攻撃で、１死一、三塁。一塁走者の代走で出場していた自身は同点の走者だった。打者・村松のカウントが１ストライクとなったところで盗塁を狙ったが、相手バッテリーも警戒する場面。投球を大きく外角に外すピッチアウトで対応され、アウトになった。投手の山崎は「けん制が少ない投手」