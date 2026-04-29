◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が試合後にこの日、1得点に終わった打線や、先発した大谷翔平選手について言及しました。ドジャースは打線が相手先発のジャンソン・ジャンク投手に6回までヒットをわずか3本と苦戦。8回にはリリーフ陣からチャンスを作り1点を返すものの、最後まで活気なく接戦を落としました。ロバーツ監督はその打線について「まずビッグイニングを作