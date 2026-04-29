【ドジャース】ロバーツ監督 打線に苦言「状況に応じた打撃をやらなければいけない」「まったくできていなかった」 大谷翔平は不調でも好投を称賛「本来なら勝たなきゃいけない試合」
◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)
ドジャースのロバーツ監督が試合後にこの日、1得点に終わった打線や、先発した大谷翔平選手について言及しました。
ドジャースは打線が相手先発のジャンソン・ジャンク投手に6回までヒットをわずか3本と苦戦。8回にはリリーフ陣からチャンスを作り1点を返すものの、最後まで活気なく接戦を落としました。ロバーツ監督はその打線について「まずビッグイニングを作れない、あるいは打線がうまく機能していないなら、状況に応じた打撃をしっかりやらないといけない。でも今夜はその点がまったくできていなかった。結局はそこに尽きる」とコメント。続けて「初回に先制して相手にプレッシャーをかけるチャンスがあったのに逃してしまったし、8回にも同じことが起きた。その間も特に何もできていない。だからチャンスが来たときにしっかり決めないといけない。それがすべてだ」とチャンスをものにできなかったことを悔やみました。