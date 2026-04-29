ホワイトタイガー提供：池田動物園 岡山市の池田動物園では、ゴールデンウィーク中、普段は体験できない特別イベントが行われます。 園内に特別に設けられる「ミニふれあいコーナー」（5月3日～5日 無料）では、普段は触ることができない「ヒョウモンガメ」や「コーンスネーク」に触れることが出来ます。 餌やり体験では、「ホワイトタイガー」（5月