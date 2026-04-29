4月28日、優香がInstagramを更新。2004年のNHK大河ドラマ『新選組！』で共演した香取慎吾、小林隆との3ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。三谷幸喜氏脚本の『新選組！』では、主演の香取慎吾が近藤勇を、小林隆が「源さん」こと井上源三郎を演じた。優香は大阪・新町遊郭の太夫でヒロインの深雪太夫役を演じ、劇中では近藤や井上らに助けられ、のちに近藤の愛人となる役どころだ。優香は《三谷幸喜さん演出の