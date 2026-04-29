優香が香取慎吾ら『新選組！』共演者との3ショット披露…変わらぬ美貌にファン驚き、“癒し系”絡実力派俳優へ

4月28日、優香がInstagramを更新。2004年のNHK大河ドラマ『新選組！』で共演した香取慎吾、小林隆との3ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

三谷幸喜氏脚本の『新選組！』では、主演の香取慎吾が近藤勇を、小林隆が「源さん」こと井上源三郎を演じた。優香は大阪・新町遊郭の太夫でヒロインの深雪太夫役を演じ、劇中では近藤や井上らに助けられ、のちに近藤の愛人となる役どころだ。

優香は《三谷幸喜さん演出の舞台『新宿発8時15分』を観劇しました 出演者のみなさま本当に素敵で素敵で そして面白かったです 柔軟に軽やかに。私も頑張ろうとパワー頂きました！ お久しぶりの慎吾くんと、こばさんに会えて嬉しかった この二人に挟まれる安心感》と投稿。香取と小林に挟まれる3ショットを公開した。

芸能担当記者が言う。

「『新宿発8時15分』は、三谷さんの作・演出の新作ミュージカルで、電車が事故で止まってから動き始めるまでの1時間40分を、劇中でそのまま1時間40分で描く物語です。香取さん、小林さんのほかに、天海祐希さん、尾上松也さん、ウエンツ瑛士さん、浅野和之さんら15人が出演しています」

優香は“癒し系グラビアアイドル”として活躍した後、タレントや女優として活動の場を広げ、『新選組！』でヒロインに抜擢された。2016年6月に俳優の青木崇高と結婚し、2020年に第1子を出産している。クイズバラエティ番組『クイズプレゼンバラエティーQさま！！』（テレビ朝日系）では、お笑いコンビのさまぁ〜ずとともに、2004年から司会を務めている。

優香の投稿に、コメント欄にはファンから

《新選組！のお三方が三谷幸喜さんの舞台で再会。このドラマの大ファンとして感慨深いです。》

《大好きな新選組！メンバー 20年以上経っても変わらなくて尊い》

と歓喜の声が寄せられ、また優香個人についても

《優香さんずっと変わらずお綺麗だしかわいいです》

と、20代のころから変わらない優香に驚く声もあがっている。

「優香さんは2026年4月8日にスタートした、土屋太鳳さんとtimeleszの佐藤勝利さんがダブル主演する刑事ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）で、知的でクールな理論派の刑事・天尾美青役を演じています。“癒し系グラビアアイドル”として活躍していたイメージも強いかもしれませんが、いまは幅広い役柄を演じ分けられる女優としての顔がメインとなっています」（前出・芸能担当記者）

香取らとの再共演にも、期待が膨らむ。