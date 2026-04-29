◆ＷＥリーグクラシエ杯決勝日テレ東京ヴェルディベレーザ―ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ（ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）日テレ東京Ｖが大宮との２―２から突入したＰＫ戦を３―１で制して、初優勝を飾った。立ち上がりに試合が動いた。攻勢を強めていた大宮は前半３分、ＦＷ西尾葉音が中央からミドルシュートをゴール左隅へ決めて先制点を奪った。その後は日テレ東京Ｖがリズム良くパスをつ