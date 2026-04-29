シニア専門のマーケティングプラットホーム「 コスモラボ」（社名・コスモヘルス)はこのほど、５０代以上のシニア層を対象に、「むくみ」に関するアンケート調査の結果をリリースした（回答総数６７６）。「むくみを感じる頻度」については「ほとんど感じない」が３０.０%と最多だったものの、「毎日」（２４.４%）、「週に数回」（２４.１%）、「月に数回」（２１.４%）と、全体の約７割がむくみを感じていることが判明した。