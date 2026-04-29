森保監督は東京V対鹿島の一戦を視察日本代表を率いる森保一監督は4月29日、J1百年構想リーグ第13節の東京ヴェルディ対鹿島アントラーズの一戦を視察した。試合後の取材対応で森保監督はFIFAのルール改正について言及した。森保監督が視察に訪れた一戦は東京Vがいい入りを見せたが、アウェーの鹿島がサイドを崩し先制。それでも東京VはMF熊取谷一星のループ弾もあり前半で逆転し折り返した。後半は鹿島が退場者を出したものの、