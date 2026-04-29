現在はラ・リーガのバルセロナでプレイするマーカス・ラッシュフォード。非常に得点力のあるFWで、今季は公式戦45試合で12ゴール13アシストを記録している。保有元はプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドで、現在はレンタル移籍中。契約には買い取りオプションが付随している。しかし、バルセロナは買い取りに消極的で、来季もレンタルでの獲得を希望している。左サイドでの序列は下がっており、直近のゲームではガビやフ