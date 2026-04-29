前走の小倉牝馬Ｓで重賞初制覇を果たして、次走はヴィクトリアマイルを目指しているジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が、戸崎圭太騎手と新コンビを組むことになった。同馬を管理する鹿戸調教師が４月２９日、明かした。前走後は福島・ノーザンファーム天栄に放牧に出ており、５月１日に帰厩する予定という。鹿戸調教師は「天栄でも十分に本数をこなしているので、ある程度、体ができて帰ってくると