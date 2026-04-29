ある程度の規模の集合住宅では、住民が自転車を停められるよう、共有の駐輪場が設置されていることが多いでしょう。しかし、なかには住民の数に対して駐輪スペースが足りておらず、後から入居した人が停められないというケースもあります。 本記事では、集合住宅の駐輪場が不足している場合の対処法を詳しく解説します。 駐輪場付き物件なのにスペースが足りないのはなぜ？ マンションの計画段