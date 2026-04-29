◇MLB ヤンキース3-2レンジャーズ(日本時間29日、グローブライフ・フィールド)ヤンキースのアーロン･ジャッジ選手がホームランを放ち村上宗隆選手に並ぶ12本塁打でメジャートップに立ちました。「3番・ライト」で出場したジャッジ選手は初回2アウトフルカウントから枠から外れた直球を振り抜きセンター前へヒットを記録。続くコディ・ベリンジャー選手のフェンス直撃の2塁打の間にホームに生還し先制点をもたらしました。そして、2