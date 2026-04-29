◇ナ・リーグカブス8―3パドレス（2026年4月28日サンディエゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が28日（日本時間29日）のパドレス戦で2試合連続となるマルチ安打を記録。8―3の勝利に貢献した。チームは連敗を3でとめた。「3番・右翼」で先発出場した鈴木は初回の第1打席、フルカウントから見逃し三振に倒れるも3回の第2打席に中前打。5回の第3打席も左前打を放った。2―2の5回守備ではクロネンワースの打球をスライディ