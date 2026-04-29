【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの吉澤閑也と松倉海斗が、4月30日16時よりPrime Videoにて独占配信開始となる音楽番組『Star Song Special Season3』の第4回に出演。。“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えないスペシャルな時間を届ける。 ■吉澤閑也、ジュニアの振り付けを熱血指導！3日間完全密着