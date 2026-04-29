Travis Japan・吉澤閑也＆松倉海斗×ジュニアが「ダンスジェスチャーバトル」で“わちゃわちゃ”!?『スタソン』で事務所の歴代タイトルに挑む

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanの吉澤閑也と松倉海斗が、4月30日16時よりPrime Videoにて独占配信開始となる音楽番組『Star Song Special Season3』の第4回に出演。。“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えないスペシャルな時間を届ける。

■吉澤閑也、ジュニアの振り付けを熱血指導！3日間完全密着

ジュニアのスペシャルライブでは、関西ジュニア（渡邉大我、野田開仁、田所蒼大、森ケイン、井上蒼生、北野快浬、上田凱吏）が、先輩から代々受け継がれてきた楽曲「NEXT STAGE」を披露する。井上は「僕たちの『NEXT STAGE』にぜひ注目してください」と意気込み、野田は「フラッグを使った振り付けもありますので、迫力満点のパフォーマンスをぜひ見てください」とアピール。

そして、ジュニア（田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、平田光寛、関翔馬、渡辺惟良、岸蒼太、堀口由翔）は、Kis-My-Ft2の「EXPLODE」を披露！「EXPLODE」ではTravis Japan・吉澤がジュニアの振り付けを手がける他、振り入れの裏側にも密着。吉澤による熱い指導のもと、ダンスが完成するまでの3日間に迫っていく。

吉澤は「めちゃくちゃ楽しかったですし、皆が成長する姿を見ていてワクワクするのはファンの方と同じ気持ちなのかなと思いました。これからも頑張ってほしいです」と言い、ジュニアの堀口由翔は「僕たちはまだ何者でもないので、そんな僕たちを（今回披露した「EXPLODE」の振り付けに関して）イチからプロデュースしてくださって感謝しかないです」とコメント。ぜひお楽しみに。

■ジュニアから見た“吉澤閑也”と“松倉海斗”とは

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch！“NGなし”でお互いの素顔に迫る。今回は吉澤＆松倉とジュニア8名（田仲、羽村、松浦、平田、関、渡辺、岸、堀口）が対面。まずはジュニアたちから見た“吉澤&松倉の印象”が発表される。吉澤のイメージについては「ストイックで努力家」など、しっかり者という印象の回答が並ぶが、対する松倉のイメージが公開されると「なんか…ナメられてない？」とMCの芝大輔（モグライダー）が困惑。はたして、ジュニアたちは松倉にどんな印象を抱いているのか。

■“真逆”の業界も！「アイドル以外でやってみたい仕事」

本題の質問タイムが始まると、スタジオに声が響きわたるほど「はい！」と元気よく手を挙げるジュニアたち。関や田仲、平田から質問が飛ぶなか、羽村は「無人島へ連れていきたいメンバー」を質問。松倉はTravis Japanの“生命力があるメンバー”を挙げ、同じ質問が返ってきた渡辺は“脳筋”なジュニアの名前を明かす。さらに「アイドル以外でやってみたい仕事」についてトークする場面では、松倉が子ども時代に憧れていた仕事を語ると、質問をSwitchした羽村や堀口も「子どもの頃なりたかった職業」を告白。堀口が明かした“堅実な回答”に、MCの芝は「真逆みたいな業界に来たね！」と驚きを隠せない。

そんな堀口は吉澤へ「今までで一番難しかったダンス」について質問。吉澤がTravis Japanの“ある曲”を挙げると、質問が返ってきたジュニアの岸もTravis Japanのナンバーを回想。「以前にTravis Japanさんのバックで踊ったとき、リハーサルからむちゃくちゃキツくて。やったことない動きで大変でした」という曲を振り返っていく。

そして今回は、特別企画として「ダンスジェスチャーバトル」を開催。「吉澤チーム」「松倉チーム」に分かれてお題の曲名をダンスだけで回答者に伝え、正解したら順番にバトンタッチ。より多く正解できたチームが勝利となる。吉澤チームの松浦は「勝ったらご飯連れて行ってほしいです！」と吉澤へおねだり。対する松倉チームも勝ったときの“公約”が発表される。

いざゲームが始まると、事務所の先輩たちのタイトルが次々と出題されてスタジオは大白熱！中にはプレッシャーに圧されてテンパるメンバーも現れて…!?吉澤＆松倉＆ジュニアが先輩・後輩の垣根を超えて「面白かった！」と笑顔を見せる。

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』

04/30（木）16:00～ ※第4回配信

※隔週木曜配信

出演：芝大輔（第4回MC）、吉澤閑也・松倉海斗（第4回ゲスト）、ジュニア

(C)Storm Labels Inc.

■関連リンク

『Star Song Special』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial

■【画像】番組内 ライブ・トークの模様