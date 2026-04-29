本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板した。4回にはピンチを招くもキム・ヘソン内野手の好守もありこの回を無失点で切り抜けた。ベンチに戻ると、“お礼”をするシーンがあった。0-1の4回。大谷は1死から安打と死球で走者を出すと、中飛の間に二塁走者が進塁。2死一、三塁のピンチを迎えた。7番ケイシーに内野で大きく跳ねる打球を放たれるも遊撃手ヘ