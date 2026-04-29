広い園内を誰でも気軽に散策してもらおうと、鹿児島市の平川動物公園に電動車いすが導入されました。鹿児島市の平川動物公園に4月導入されたのは電動式の乗り物「WHILL」です。WHILLは、免許が不要で、年齢問わず誰でも操作が可能です。約31ヘクタールに及ぶ園内を歩くことが不安な人や高齢者なども快適に散策することができます。九州の動物園では初めての取り組みです。(平川動物公園・福守朗園長)「これまで足を