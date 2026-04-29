お笑いコンビ・千鳥の大悟が、FUJIWARA・藤本敏史の自宅のあまりの寂しさに衝撃を受けたことを明かした。【映像】「大学生のひとり暮らしみたい」何もないフジモンの自宅4月28日放送の『テレビ千鳥』（テレビ朝日系）では、「先輩の家具を買いに行きたいんじゃ!!」と題した企画を実施。2019年に木下優樹菜さんと離婚し、現在は一人暮らしを送る藤本だが、以前番組で公開されたその自宅について大悟は「大学生のひとり暮らしか