お笑いコンビ・千鳥の大悟が、FUJIWARA・藤本敏史の自宅のあまりの寂しさに衝撃を受けたことを明かした。

【映像】「大学生のひとり暮らしみたい」何もないフジモンの自宅

4月28日放送の『テレビ千鳥』（テレビ朝日系）では、「先輩の家具を買いに行きたいんじゃ!!」と題した企画を実施。2019年に木下優樹菜さんと離婚し、現在は一人暮らしを送る藤本だが、以前番組で公開されたその自宅について大悟は「大学生のひとり暮らしかと。正直、わしも行ったことあるけど何もない。イジれんぐらい悲しすぎて」と、切実な心配を口にした。

実際に番組内で映し出された藤本の自宅リビングは、広々とした空間に反して家具が極端に少なく、メインの机として登場したのは小さな折りたたみテーブルだった。ノブが「オカンのアイロン台やん」とツッコむほど簡素なもので、さらに高さの異なる2枚のテーブルを並べて使っていることが判明。大悟は、この段差のあるテーブルで「タコパ（たこ焼きパーティー）」が行われる際、後輩たちはグラスを床に置かざるを得ず「尻を痛めつけて帰らされる」と、劣悪な宴の実態を暴露した。