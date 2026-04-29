今日29日(水・祝)は、全国的に雲が広がりやすく、すっきりしない天気です。所々でにわか雨があるでしょう。沖縄では、急に強まる雨や雷雨に注意が必要です。日中の気温は、前日より低い所が多くなるでしょう。所々でにわか雨念のため雨具を今日29日(水・祝)は、気圧の谷や湿った空気の影響で、全国的に雲が広がりやすくなります。本州では、午前中から東北を中心に所々で雨が降り、午後は北海道や四国、九州もにわか雨の可能性が