今日29日(水・祝)は、全国的に雲が広がりやすく、すっきりしない天気です。所々でにわか雨があるでしょう。沖縄では、急に強まる雨や雷雨に注意が必要です。日中の気温は、前日より低い所が多くなるでしょう。

所々でにわか雨 念のため雨具を

今日29日(水・祝)は、気圧の谷や湿った空気の影響で、全国的に雲が広がりやすくなります。

本州では、午前中から東北を中心に所々で雨が降り、午後は北海道や四国、九州もにわか雨の可能性があります。西から前線が延びてくるため、九州では夜遅くなるほど雨の範囲が広がるでしょう。

沖縄は午前も午後も大気の状態が不安定で、急な強い雨、落雷、突風に注意が必要です。特に、石垣島など先島諸島では、雨が激しく降るおそれもあります。

最高気温 昨日28日より低い所がほとんど

最高気温は、昨日28日よりも低い所が多くなるでしょう。

それでも、関東から西では太平洋側を中心に20℃以上の所が多く、湿度も高めで少しムシッとしそうです。昼間は、上着なしで過ごせる所が多いでしょう。四国や九州南部、沖縄では25℃くらいで、動くと汗ばむほどです。

北陸や東北は広く15℃前後でしょう。トレンチコートなどが活躍しそうです。

北海道は、釧路など太平洋側で昨日より低くなり、10℃に届かない所が増えるでしょう。日中も空気が冷たく感じられそうです。