大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月27日(日本時間28日) ロサンゼルス・ドジャース対マイアミ・マーリンズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連続3安打をマークし、9回には逆転の布石となる右翼へのエンタイトル適時二塁打を放った。 先発の山本由伸投手(27)は、5回5安打4失点(自責点3)、4奪