ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、都内で引退会見を行った。三浦は白いジャケット、木原はグレースーツで登場し、冒頭で花束を受けとった。日本スケート連盟のインスタグラムではふたりの会見の様子を報告。「今日の２人の衣装」と、それぞれの全身ショットを投稿した。続けて、「木原選手は、初めて作ったスーツ三浦選手