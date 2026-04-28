飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を迎えた。10R準決勝戦はトップスタートを決めた佐藤励（26＝川口）が8周回を逃げ切った。9Rの黒川京介に続いて川口勢が連勝だ。「スタートは緊張した。緊張しすぎて覚えていない」と佐藤。相当に集中していた。「左腕がパンパンです。力が入っていたのかな」とも話した。道中4勝で優勝戦へ。常に計画的に物事を運ぶ佐藤だが、今節は特に計画、準備を重ねてレースに臨んできた