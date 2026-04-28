サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCは徳重 剛さんが代表に復帰したと発表しました。自身の書類送検を受け、辞任してから約1年。徳重さんは「社会から信頼される透明性の高いクラブ経営を徹底してまいります」とコメントしています。鹿児島ユナイテッドFCの代表に復帰したのは徳重 剛さん(48)です。ユナイテッドを運営する鹿児島プロスポーツプロジェクトによりますと、4月3日の取締役会で湯脇 健一郎前代表から辞任