ことしの春の褒章が発表され、石川県内からは5人の方が受章しました。そのうち、長年その道一筋に励んできた人に贈られる黄綬褒章は3人が受章しています。受賞者に仕事への思いを伺いました。黄綬褒章を受章した石川県能美市の山本政博さん。長年、板金工として技術の研鑽に努めてきました。黄綬褒章・山本 政博 さん：「まあ、一から手抜かんように完成させる順番に。あとは用意周到にやっていきたい」板金工の仕事について45年。