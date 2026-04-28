元放送作家の長谷川良品氏が28日までに自身のYouTubeチャンネルおよびXを更新。ネット上で巻き起こっている“タモリ論争”について解説した。事の発端は「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）および人気ユーチューバー、ヒカルの発言。ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶原は同調